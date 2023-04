iPhone 14 Pro: il super cameraphone ad un prezzo WOW

IPhone 14 Pro è lo smartphone di punta di Apple; girovagando su Amazon infatti abbiamo scoperto che questa ammiraglia la pagate solo dal 1179,99 €, spese di spedizioni incluse. La consegna sarà velocissima; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sarà anche possibile farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14 Pro: il top di gamma da comprare oggi

Capite bene che si tratta di un risparmio veramente elevato per un prodotto uscito da pochissimi mesi sul commercio e che è stato introvabile per tanto tempo.oggi lo potete comprare in tutte le colorazioni da quella nera a quella viola, da quella silver a quella Gold. La versione in sconto, come detto, la pagate 1179,99 € e presenta 128 GB di memoria interna, più che necessari per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni sul proprio telefono. Non pensate che 128 GB siano pochi; se vi dovesse servire più spazio, avrete sempre la possibilità di attivare un abbonamento iCloud plus da 200 GB all’anno a soli 2,99 € euro al mese.

IPhone 14 Pro si configura poi come un device di tutto rispetto, con uno schermo semplicemente meraviglioso, super luminoso e incredibilmente nitido. Il comparto fotografico è la vera killer feature di questo gadget. Ci troviamo di fronte a un cameraphone perfetto per Content Creator, video maker, social media manager. Ha poi un’autonomia veramente generosa: con una singola carica infatti potrete fare ore ed ore di uso intenso e sappiate che la ricarica sarà veloce e immediata mediante il cavo Lightning. Volendo, potrete anche usufruire della tecnologia wireless o di quella MagSafe.

Insomma, iPhone 14 Pro è lo smartphone giusto da comprare se state cercando un nuovo telefono di Apple. Costa tanto, è vero, 1179,99€ non sono pochi, ma avete comunque la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis. Approfittane adesso prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.