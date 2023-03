iPhone 14 Pro: il prezzo crolla ad un nuovo minimo storico su Amazon

Amazon ha aggiornato la sua offerta su iPhone 14 Pro. Il modello di punta della nuova famiglia di smartphone di casa Apple puoi acquistarlo oggi con uno sconto di ben 160 euro sul listino, con spedizione Prime e consegna immediata.

Il modello in questione ha 128GB di memoria, è disponibile nella elegante colorazione Viola Scuro e ti permetterà di mettere le mani su tutte le novità di questa line-up di dispositivi. Cosa ancora più importante: lo paghi anche in 12 comode rate.

iPhone 14 Pro: in sconto e anche a rate, meglio di così?

iPhone 14 Pro è sicuramente lo smartphone che ha portato le novità più importanti per quanto riguarda l’universo Apple sotto questo punto di vista.

Da una parte impossibile non citare Dynamic Island, il notch interattivo che permette di interagire con iPhone in un modo mai visto prima, tra notifiche, lettori multimediali e altre informazioni.

E poi c’è la nuova fotocamera principale da 48 megapixel, che si traduce in una risoluzione 4 volte superiore rispetto quella precedente. Il tutto mentre sfrutti obiettivi capaci di catturare immagini magnifiche in ogni condizione di luce e di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Con batteria che dura tutto il giorno, fino a 23 ore in riproduzione video, il display è un Super Retina XDR da 6.1 pollici con tecnologia always-on e ProMotion. Presente anche A16 Bionic, un chip di nuova generazione che garantisce alte prestazioni e una super efficienza energetica.

Oggi iPhone 14 Pro lo paghi ad un nuovo minimo storico: il modo migliore per iniziare il weekend, specie adesso che arrivano le belle giornate e le gite fuoriporta. Occasioni perfette per sfruttare tutte le caratteristiche di questo dispositivo.

