iPhone 14 Pro: i nuovi render 3D ci tolgono ogni dubbio

Dai nuovi render 3D CAD di iPhone 14 Pro mostrati dal portale di 91mobiles, possiamo avere un primo sguardo reale all'estetica dei futuri top di gamma di casa Apple. Notiamo tantissimi cambiamenti: oltre al comparto fotografico composto da tre sensori (non a filo con la scocca, purtroppo), osserviamo il nuovo notch composto da un foro e una pillola.

iPhone 14 Pro: sarà davvero così, non abbiamo più dubbi

Sappiamo che la mela svelerà, come sempre, i nuovi smartphone top di gamma nei prossimi mesi; la line-up del 2022 presenterà grosse novità e sarà composta da quattro modelli. Non ci sarà un Mini, ma saranno presenti due Max e due standard.

Per quanto concerne i modelli Pro tuttavia, notiamo che ci sarà un display perforato con due elementi: un foro e una pillola. Dopo diversi anni infatti, finalmente la mela ha deciso di togliere l'amato/odiato notch, elemento cardine dei telefoni proprietari di casa Apple.

Le iterazioni Pro presenteranno un design esclusivo; non di meno, godranno del nuovo SoC Apple Bionic A16 a 4 nanometr, mentre i modelli standard presenteranno un aggiornamento di quello attuale (A15X?).

Diamo ora uno sguardo ai rendering CAD 3D di iPhone 14 Pro mostrati da 91mobiles per gentile concessione di fonti del settore. Da queste immagini possiamo dare una prima occhiata all'estetica dei nuovi melafonini.

Si scopre che la tacca verrà effettivamente eliminata per far fronte ad un foro e ad una pillola posta accanto. All'interno di questi elementi troveremo selfiecam, Face ID e altri sensori.

Ci saranno cornici simmetriche su tutti gli angoli e lo speaker sarà, ancora una volta, presente sulla parte superiore del frame. L'intero look generale sarà premium. Fra le altre cose, notiamo che il pulsante di accensione del telefono si troverà sul profilo destro, mentre vano SIM e bilanciere del volume su quello sinistro.

Con nostra somma delusione, notiamo che i tasti non saranno circolari come si ipotizzava (in puro stile iPhone 4) e non ci saranno lenti a filo con la scocca. Posteriormente infatti, il device sarà identico al 13 Pro attuale. Tre camere, un flash LED e LiDAR al seguito.

Sul versante inferiore, ancora una volta, porta Lightning e speaker con microfono. Notiamo anche le antenne per il 5G poste sul frame che dovrebbe essere in acciaio come le ultime proposte della mela.

Nessuna novità per le colorazioni: ci saranno le stesse opzioni dei modelli visti con la generazione attuale.

Infine, il telefono avrà le stesse dimensioni del pannello da 6,1 pollici. Ci sarà anche un pannello OLED ProMotion a 120 Hz e ci sarà, sotto la scocca, il nuovo chipset A16 Bionic e 6 GB di memoria virtuale.

Restate connessi per ulteriori dettagli in merito.