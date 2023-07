iPhone 14 Pro: è lui il telefono PERFETTO da comprare oggi

iPhone 14 Pro è uno dei flagship più richiesti del momento; è l’ammiraglia compatta di casa Apple, dotata di tecnologie premium all’avanguardia, di un design alla moda, di un’estetica accattivante e di un chip interno incredibilmente potente. Lo trovate in super sconto al prezzo speciale di soli 1129,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo scappare perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve. Il modello in sconto dispone di 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nero siderale.

iPhone 14 Pro: il prodotto di punta di Apple

Una delle caratteristiche distintive dell’iPhone 14 Pro è il suo comparto fotografico di punta. Apple ha sempre puntato ad offrire prestazioni fotografiche di livello superiore, e con questo device la compagnia ha fatto un ulteriore step tecnologico. Troviamo un sensore principale da 48 Megapixel con OIS al seguito, coadiuvato da due altre lenti da 12 Megapixel. Il dispositivo è in grado di girare video in ProRES ma anche in 4K Dolby Vision, scatta fotografie in ProRAW, nitide e luminose anche al buio. I risultati sono più sorprendenti e professionali che mai.

Lo schermo è un pannello OLED ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz che offre un’esperienza di visualizzazione fluida e reattiva. La luminosità è esagerata, pari a 2000 nit e c’è perfino il supporto per l’HDR10+ e il Dolby Vision. Sotto la scocca è alimentato dal potente chip A16 Bionic, un chip pensato per offrire prestazioni senza compromessi. È in grado di gestire facilmente applicazioni impegnative e giochi graficamente intensivi. La batteria offre una durata incredibile, si ricarica in un baleno grazie al cavo Lightning ma si può usufruire anche della wireless charging o della tecnologia MagSafe. A soli 1129,00€ questo iPhone 14 Pro è un top di gamma unico, che viene venduto e spedito da Amazon e gode di numerosi vantaggi al seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.