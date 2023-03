iPhone 14 Pro è in sconto di 160 euro da MediaWorld (anche in 21 rate)

Il sito ufficiale di MediaWorld offre l’iPhone 14 Pro da 128GB in colorazione Viola scuro a 1.179,99 euro anziché 1.339,99 euro, per uno sconto complessivo di 160 euro. E in più puoi accedere al finanziamento in 21 rate anche online, oltre a ottenere 4 mesi gratis di Apple Music e il piano iCloud+ con 50GB per tre mesi gratuiti.

iPhone 14 Pro: l’offerta completa di MediaWorld

Il modello con la colorazione oggettivamente più bella del lotto, la possibilità di accedere al finanziamento in 21 rate anche online, tutta una serie di servizi che di norma sono a pagamento offerti gratuitamente. Senza contare il ritiro in negozio gratis già da questa settimana. Un’offerta al top quella che MediaWorld sta proponendo in queste ore sull’iPhone 14 Pro in colorazione Viola scuro. Ce n’è abbastanza per poter affermare che si tratti dell’offerta migliore della giornata per il modello base della gamma Pro, che è anche il telefono più completo mai realizzato da qualsiasi altro produttore di smartphone.

Per ottenere il finanziamento di 21 rate con TAN fisso 5,37% e TAEG 5,51% è sufficiente richiederlo al momento dell’acquisto online. L’accettazione del finanziamento è ad opera di Findomestic Banca S.p.A. I documenti richiesti sono un documento d’identità valido, la tessera sanitaria con codice fiscale, un documento di reddito e un documento che attesta l’indirizzo di domicilio e residenza.

Se vuoi regalarti il meglio della telefonia a piccole rate, l’offerta disponibile oggi sul sito di MediaWorld è da prendere al volo: ricorda che hai la possibilità di ritirare gratuitamente l’iPhone nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.