iPhone 14 Pro è il vincitore del premio GLOMO al MWC 2023

Il nuovissimo flagship che tutti desiderano, iPhone 14 Pro, ha appena vinto il premio GLOMO come “miglior smartphone del 2023“. Giusto per chi non lo sapesse, questo dispositivo è giunto sul mercato nel corso dell’autunno scorso e ha presentato grossi aggiornamenti rispetto al passato. Citiamo la Dynamic Island, la connettività satellitare SOS e la Crash Detection. Adesso, nel corso del Mobile World Congress 2023, ha vinto ben due premi Global Mobile Awards.

iPhone 14 Pro: tutti i premi più ricevuti

Il telefono ha battuto il rivale Pixel 7 Pro di Google, il Nothing Phone (1), il Galaxy Z Flip4 e perfino il Galaxy Z Fold4, tutti in lizza per ricevere l’ambito premio. L’OEM di Cupertino ha anche ricevuto premio nella sezione “Disruptive Device Innovation” grazie alla feature sia emergenza satellitare introdotta lo scorso anno. Fra le altre cose, sono stati apprezzati anche elementi hardware di pregio come il chip Tensor G2 di Google, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e il modulo fotografico IMX989 di Sony.

L’organizzazione GSMA ha appena dichiarato che “Il premio Best Smartphone combina prestazioni eccezionali, innovazione e leadership, come determinato attraverso la valutazione degli smartphone sul mercato durante il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, da parte di analisti, giornalisti e influencer indipendenti leader a livello mondiale“.

Se volete il nuovo flagship della mela, vi suggeriamo di comprarlo da Amazon visto che lo pagate solo 1229,99€, spese di spedizione incluse. È un ottimo prodotto, compatto, con un bel pannello Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion, AOD e picco di luminosità massima di 2000 nit. C’è una main camera da 48 megapixel, coadiuvata da una lente ultrawide e da una tele da 12 Mpx. Non manca il LiDAR e in più, sappiate che troverete il potentissimo processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, ricarica wireless e MagSafe e batteria capiente che dura un giorno intero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.