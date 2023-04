iPhone 14 Pro: conviene comprarlo oggi o conviene aspettare il nuovo modello?

Parliamo sempre di iPhone 14, di iPhone 14 Pro, consigliandoveli perché si trovano molto spesso in offerta su Amazon. Questa è una cosa buona e giusta, come si suol dire, ma perché oggi qualcuno dovrebbe spendere ben 1179,00 € per un ammiraglia di Apple? Addirittura, per un telefono? Attenzione perché il prezzo da noi sopracitato è lo Street Price della variante di punta con schermo compatto da 6,1”. Nello specifico, a questo prezzo vi porterete a casa un dispositivo perfetto per gli amanti della fotografia da mobile, di dimensioni tutto sommato tascabili, con un pannello di ultima generazione che dispone delle tecnologie più avanzate che vi siano. Insomma, iPhone 14 Pro con 128 GB di memoria e in colorazione nero siderale si presenta come il miglior telefono di Apple da acquistare oggi. Ma la domanda è una e una sola: può aver senso acquistarlo oggi considerando che mancano circa cinque mesi all’arrivo del nuovo modello?

IPhone 14 Pro: la scelta vincente

Vorremmo essere alquanto oggettivi nel dirti questo: se avete esigenze particolari, se amate scattare fotografie con il telefono, registrare video in alta risoluzione dei vostri momenti più importanti, dei vostri ricordi, delle vostre vacanze, se giocate spesso con il dispositivo ai titoli presenti su Apple Arcade, se avete già un’ ecosistema Apple e desiderate provare la fantastica Dynamic Island, allora non c’è altra soluzione. iPhone 14 Pro è una vera scheggia, uno smartphone completo, con un processore che segue tutte le operazioni senza mai rallentare, neanche di un frame, e con una batteria che dura più di un giorno con un uso mediamente intenso. Si ricarica poi in un lampo grazie al cavo Lightning o sfruttando la tecnologia wireless o MagSafe.

Il nostro consiglio è quello di non aspettare mai, con tanti mesi di anticipo, il nuovo modello. Se si segue questa prassi, alla fine non si compra mai nulla, in attesa di qualcosa di “meglio“. Senza contare che questo vi porta non godervi un prodotto della sua interezza. Il fatto che i costruttori tendono a rilasciare ogni anno una nuova ammiraglia è deleterio per chi vuole provare a seguire la moda. Inoltre, si rischia di non avere mai le idee chiare su cosa comprare.

Se poi avete particolari esigenze e volete acquistare semplicemente oggi iPhone 14 Pro perché vi serve un dispositivo Premium, votato all’entertainment, con un ottimo focus sul comparto fotografico, allora state tranquilli che farete sicuramente un ottimo affare. A 1179,00 €, con spese di spedizione comprese nel prezzo, questo iPhone 14 Pro è la miglior scelta per molti, ma non per tutti. Il vero dispositivo per coloro che vogliono un device di Apple senza spendere troppo è sicuramente iPhone 14 128 GB Product (RED) a soli 829,00€.

