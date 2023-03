iPhone 14 Pro: acquistarlo oggi su ePRICE CONVIENE

Fermi tutti, c’è ePRICE. Protagonista dell’offerta del giorno sul noto e-commerce italiano è l’iPhone 14 Pro da 128GB in colorazione Nero siderale, che puoi acquistare a 1093,90 euro anziché 1.270 euro, che non è nemmeno il prezzo di listino (1.339 euro) ma quello consigliato al pubblico a distanza di quasi sei mesi dall’uscita del telefono.

iPhone 14 Pro in sconto di oltre 175 euro su ePRICE

Perché conviene acquistare l’iPhone 14 Pro su ePRICE oggi anziché in un altro marketplace, ad esempio Amazon? Semplicemente perché è l’offerta migliore tra tutti i siti dove il nuovo iPhone è in vendita: su Amazon lo stesso modello costa 1.179 euro, sul sito ufficiale di Unieuro idem, e lo stesso discorso vale anche per l’offerta di MediaWorld, sempre ferma a 1.179,99 euro. Non solo però, perché con ePRICE puoi anche usufruire del pagamento in tre rate, con la prima rata pari a 376 euro e le altre due con importo di 364 euro ciascuna (la commissione aggiuntiva è di appena 11 euro). L’unico difetto, tra virgolette, è che sono rimasti pochi pezzi disponibili. Affrettati prima che termini la disponibilità e il prezzo torni a salire.

iPhone 14 Pro, per l’utilizzo di tutti i giorni, è il miglior telefono oggi disponibile sul mercato, senza se e senza ma. Non ha punti deboli, eccetto forse il prezzo, ma grazie all’ultima offerta di ePRICE è diventato “umano” anche questo. Compralo oggi su ePRICE per risparmiare 176 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e oltre 240 euro sul prezzo di listino.

