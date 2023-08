iPhone 14 Pro a soli 1099€ su Amazon: IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta di casa Apple, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPhone 14 Pro ed è l’ammiraglia compatta del colosso di Cupertino. Questo device, complici le offerte di Amazon, si porta a casa ad un prezzo veramente irrisorio: solo 1099,00€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà veramente elevato per un terminale in grado di fare qualsiasi cosa e avente uno street price contenuto. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Se siete interessati, sbrigatevi ad effettuare l’acquisto. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Siate veloci, dunque. Il modello che vi consigliamo dispone di 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nero siderale.

iPhone 14 Pro: il best buy del giorno

Questo dispositivo, complice il peso contenuto e le dimensioni compatte, è un gadget piccolo e maneggevole, adatto alla vita di tutti i giorni. Lo schermo OLED ProMotion da 6,1 pollici con cornici contenute e Dynamic Island per la selfiecam e i sensori, è semplicemente magnifico e la batteria assicura performance di tutto rispetto con una singola carica. Inoltre, si ricarica in un lampo con il cavo Lightning e l’alimentatore da 30W o con la wireless charging. Volendo, c’è anche la ricarica MagSafe sulla back cover. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato. Insomma, un dispositivo simile è un tuttofare in grado di soddisfare anche le esigenze dei creator di contenuti grazie alle sue fotocamere di altissimo livello.

A soli 1099,00€, spese di spedizione incluse, è uno smartphone sensazionale. Se siete interessati, sbrigatevi ad effettuare l’acquisto. Le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.