iPhone 14 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è lo smartphone da scegliere (-190€)

È un buon momento per acquistare un nuovo iPhone 14 Pro. Lo smartphone di Apple è oramai disponibile senza limitazioni e il suo prezzo risulta essere decisamente più basso rispetto al prezzo di lancio. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare iPhone 14 Pro con un prezzo scontato di 1.149 euro e un taglio di 190 euro rispetto al prezzo di listino della variante da 128 GB.

Per chi vuole qualcosa in più, invece, c’è la versione da 256 GB ora proposta in offerta a 1.299 euro, con un taglio di 170 euro. Per entrambe le versioni, inoltre, ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere e, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza finanziamento.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: ora il prezzo è giusto

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale con Dynamic Island. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple Bionic A16. Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato:

la versione da 128 GB costa ora 1.149 euro

costa ora la versione da 256 GB costa ora 1.299 euro

Entrambe le varianti dello smartphone sono disponibili in diverse colorazioni e possono essere acquistate anche in 12 rate mensili, senza interessi e con la possibilità anche di acquisto con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.