iPhone 14 Pro 512 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, anche in 12 rate

iPhone 14 Pro è sicuramente lo smartphone più desiderato del momento. Chi usa lo smartphone per scattare tante foto e registrare video è quasi obbligato a puntare sulla variante da 512 GB di memoria di iPhone 14 Pro che offre tantissimo spazio di archiviazione per l’utente.

Questa versione, raramente in sconto, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che propone lo smartphone al nuovo prezzo minimo storico. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare iPhone 14 Pro 512 GB al prezzo scontato di 1.599 euro con la possibilità di scegliere tra tutte le colorazioni in listino.

C’è un ulteriore bonus da sfruttare: iPhone 14 Pro 512 GB è acquistabile in sconto anche con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi. Per gli account Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali, quindi, sarà possibile acquistare l’iPhone a rate senza finanziamento e senza carta di credito. Basta una carta di debito per il pagamento delle rate.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

iPhone 14 Pro 512 GB: nuovo prezzo minimo storico con questa nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non ha punti deboli: lo smartphone è dotato del potente SoC Apple A16 Bionic che garantisce ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, e tanta efficienza. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici con la nuova Dynamic Island perfettamente integrata in iOS. Da notare anche la tripla fotocamera posteriore con il nuovo sensore da 48 Megapixel che offre una marcia in più sia per le foto che per i video.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro 512 GB al prezzo scontato di 1.599 euro con la possibilità di pagare anche in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

