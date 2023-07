iPhone 14 Pro 512 GB in OFFERTA FLASH su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Continuano le offerte dedicate ad iPhone 14 Pro. Lo smartphone è ora protagonista di una nuova offerta Amazon dedicata alla versione da 512 GB. Grazie alla promozione in corso, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 1.458 euro invece di 1.729 euro.

Si tratta del nuovo minimo storico per questo taglio di memoria su Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro al minimo storico su Amazon con 512 GB

La versione da 512 GB di iPhone 14 Pro è probabilmente quella più desiderata. Si tratta, infatti, di una variante in grado di mettere a disposizione tutto lo spazio di archiviazione necessario per salvare foto e video e installare giochi e app. Le versioni da 128 GB e 256 GB, infatti, possono “star strette” a molti utenti.

Le altre specifiche tecniche sono le “solite”. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, e presenta il potente SoC Apple A16 Bionic. Da notare anche la presenza di tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, c’è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro 512 GB al prezzo scontato di 1.458 euro invece di 1.729 euro. La promozione, disponibile anche scegliendo di pagare in 5 rate mensili senza interessi, è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto. Da notare che è possibile acquistare a prezzo scontato (1.779 euro) anche la versione da 1 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.