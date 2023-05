iPhone 14 Pro 256 GB: su Amazon raggiunge un nuovo MINIMO STORICO (-190€)

La nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone 14 Pro 256 GB è un’occasione da non perdere. Lo smartphone di Apple viene ora proposto ad un nuovo prezzo minimo storico. Alcune colorazioni dello smartphone, infatti, sono disponibili a 1.279 euro invece che 1.469 euro, con un taglio di ben 190 euro rispetto al listino. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta e acquistare la versione da 256 GB di iPhone 14 Pro (raramente in offerta) è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro 256 GB: minimo storico su Amazon con questa nuova offerta

In questo momento, iPhone 14 Pro rappresenta un punto di riferimento assoluto del mercato, combinando prestazioni al top e tanta efficienza oltre che un design sempre molto ricercato. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con la nuova Dynamic Island che già rappresenta un elemento distintivo della gamma iPhone, abbinato al SoC Apple A16 Bionic, garanzia di potenza elevata.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone rappresenta uno dei migliori modelli per scattare foto e registrare video in questo momento. Lato software troviamo il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un nuovo iPhone 14 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.279 euro invece di 1.469 euro e con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni e solo per un periodo limitato.

