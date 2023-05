iPhone 14 Pro (256 GB): sconto FOLLE di ben 270€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone di Apple di ultima generazione e volete comprare l’ammiraglia del momento, vi suggeriamo di prendere in considerazione iPhone 14 Pro da 256 GB in colorazione nero siderale. Il suddetto terminale si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 1299,00€ al posto di 1469,00€, spese di spedizione incluse. È disponibile su Amazon con tanto di consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile dilazionar l’importo del prodotto grazie a Cofidis (micropagamenti mensili) o in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al portale.

Capite bene che il risparmio è davvero esagerato per un gadget che è un buonissimo investimento per il futuro: tanto spazio all’interno del dispositivo (256 GB), fotocamere di punta, schermo incredibile e batteria che dura tantissimo. Si risparmiano oltre 270€ sul prezzo di listino: vi invitiamo ad approfittarne prima che sia tardi perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

iPhone 14 Pro da 256 GB: un buon investimento per il futuro

Grazie ad Amazon avrete la consegna celere e le spese di spedizione saranno incluse nel costo del prodotto; potrete anche dilazionare – come detto – il prezzo del device in rate mensili e godrete del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Potrete anche usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro è un cameraphone di alto livello, con sensori all’avanguardia che girano video in 4K HDR Dolby Vision, in ProRES e scattano fotografie in ProRAW, ricche di dettagli, perfette per la post-produzione sui principali software di grafica. A 1299,00€ è un vero best buy, vi invitiamo a comprarlo presto se siete interessati.

