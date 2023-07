iPhone 14 Pro 256 GB ora costa meno con QUEST'OFFERTA di Amazon (anche a rate)

iPhone 14 Pro è sempre di più il punto di riferimento del mercato, confermandosi come uno degli smartphone più apprezzati e desiderati del momento. Con la nuova offerta Amazon attualmente in corso, è possibile acquistare la versione da 256 GB dello smartphone al prezzo scontato di 1.299 euro, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni e di pagare in 5 rate mensili anche con carta di debito (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali).

Si tratta di un’ottima offerta, soprattutto considerando che la versione da 128 GB, disponibile al prezzo scontato di 1.149 euro, può “star stretta” a molti utenti e, soprattutto, a chi scatta tante foto e registra tanti video e/o installa diversi giochi sullo smartphone. Per accedere alle offerte, scegliendo la versione desiderata dello smartphone da comprare, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non presenta punti deboli: lo smartphone di Apple, infatti, è dotato del potente SoC Apple A16 Bionic che viene affiancato da un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 14 Pro:

Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.