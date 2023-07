iPhone 14 Pro (256 GB): OFFERTA A TEMPO per il PRIME DAY, correte

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple che sia perfetto sia come cameraphone che come dispositivo multimediale con cui gestire foto, immagini, mail, social network, chiamate, messaggi e non solo, iPhone 14 Pro è ciò che farà per voi. Non è un semplice terminale di nuova generazione, ma è un dispositivo potentissimo in grado di fare qualsiasi cosa. Pensate, la versione con 256 GB in colorazione viola scuro è in super sconto su Amazon in occasione del Prime Day. Sarà vostro con soli 1269,00€ al posto di 1469,00€, andando così a risparmiare oltre 200e sul valore di listino.

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto; si potrà dilazionare l’importo con Cofidis in comode rate oppure in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al portale.

iPhone 14 Pro (256 GB): perfetto per tutti

iPhone 14 Pro presenta un design sorprendente e raffinato, come ci si aspetta da Apple. Il corpo in vetro e metallo offre una sensazione di lusso e solidità. Dispone di uno schermo OLED LTPO con ProMotion al seguito; neri assoluti, colori saturi e profondi, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e molto altro ancora. Il dispositivo ha uno dei migliori display di tutto il mercato, anche perché è dotato di un picco di luminosità pari a 2000 nit.

Sotto la scocca batte un potente processore A16 di Apple, che assicura prestazioni ancora più veloci e un’efficienza energetica migliorata. Ciò garantisce un funzionamento fluido delle applicazioni più esigenti e un’esperienza utente senza lag o rallentamenti. La versione sconto presenta 256 GB di memoria interna.

Troviamo poi lo sblocco dell’iPhone tramite il riconoscimento facciale avanzato con sensore inserito nella Dynamic Island (la novità della serie) e una maggiore crittografia dei dati. Con un costo di soli 1269,00€ questo iPhone 14 Pro da 256 GB è un super best buy senza paragoni.

