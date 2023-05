iPhone 14 Pro (256 GB): il miglior device per realizzare video su YouTube

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa; di fatto, il super top di gamma della mela, iPhone 14 Pro, in colorazione Deep Purple e con ben 256 GB di memoria interna, si porta a casa ad un costo speciale. Il risparmio sarà elevatissimo, pari al 12% sul valore di listino. Mica poco, se ci pensate. Da 1469,00€, sarà vostro con soli 1299,00€.

iPhone 14 Pro: il super top di gamma da comprare oggi

Oggigiorno tutti possono intraprendere un percorso all’interno di YouTube. L’iscrizione al social è infatti gratuita; addirittura, con la propria mail di Google si avrà accesso ad un mondo di servizi esclusivi, utili sia in ambito professionale che per scopi ludici. Nello specifico, vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulla creazione dei contenuti per il web. Nello specifico, con YouTube si possono caricare video di qualsiasi durata; potrete distribuire i vostri vlog, potrete mostrare al mondo le vostre passioni e condividerle con altri appassionati come voi. Insomma, non c’è limite alla fantasia. Spesso si pensa (erroneamente) che servano ingenti finanze e grossi investimenti per realizzare dei contenuti su Internet. A volte è vero, ma nella stragrande maggioranza dei casi, basta perfino uno smartphone. Nello specifico, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Pro, il super top di gamma di Apple, che oggi, nella sua iterazione con ben 256 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo speciale di soli 1299,00€, spese di spedizione comprese.

Acquistando questo device da Amazon avrete accesso a moltissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e, dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Mica poco, se ci pensate. A 1299,00€ è un vero gioiello, ma siate veloci prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.