iPhone 14 Pro (256 GB) a meno di 1300€: OFFERTONA da non dimenticare

Oggi vogliamo consigliarvi uno degli smartphone di Apple più incredibili che vi siano. Stiamo parlando di iPhone 14 Pro, l’ammiraglia del momento, della sua iterazione con schermo OLED Retina da 6,1 pollici e con ben 256 GB di spazio interni. La versione in sconto poi è quella in colorazione Silver, semplicemente unica e con un’eleganza senza eguali. Costa ben 1299,00€ (certo, è una cifra importante, ma sappiate che è in sconto del12% rispetto al prezzo di listino), spese di spedizione comprese. Il suo valore originale sarebbe di 1469,00€, quindi capite bene che si risparmiano diverse centinaia di euro. Vi consigliamo di approfittare di questa promozione perché è semplicemente unica. Lo trovate su Amazon e grazie a questo sito usufruirete di una serie di vantaggi non da poco.

iPhone 14 Pro (256 GB): Best Buy a questo prezzo

Come detto, acquistando iPhone 14 Pro (256 GB) su Amazon al prezzo speciale di soli 1299,00€, riceverete tanti vantaggi esclusivi; partiamo dalle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, il Device arriverà presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Ci sarà la possibilità di godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e avrete accesso perfino al pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 Pro dispone di ben 256 GB di memoria interna e questo vuol dire che potrete installare centinaia di applicazioni, archiviare migliaia di foto e video, ma non solo. Questo particolare modello di iPhone è un buon investimento per il vostro futuro, soprattutto se siete persone che cambiano poco spesso il proprio smartphone. Inoltre, avrete un anno di garanzia con Apple valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di garanzia con Amazon con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.