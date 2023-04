iPhone 14 Pro (128 GB) TUO al miglior prezzo su Amazon, corri a prenderlo

Uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 14 Pro, un flagship davvero eccezionale per quello che è in grado di offrire e che oggi costa solo 1179,00 € al posto di 1339,00 €. Capite bene che rispetto al prezzo di listino qui si risparmiano diverse centinaia di euro.per un prodotto uscito da poco sul mercato questo è un risparmio davvero super; e in primo luogo dobbiamo definire anche quali sono i vantaggi nell’acquistarlo da Amazon, ma prima di tutto vi dobbiamo ricordare di affrettarvi se siete interessati a portarvelo a casa perché le scorte potrebbero essere limitate e quindi potrebbero finire da un momento all’altro.

IPhone 14 Pro: con uno sconto così diventa super appetibile

Come detto, il risparmio è davvero eccezionale perché vi permetterà di portarvi a casa uno dei flagship del momento con lo sconto del 12% sul valore di listino che non è affatto poco. Acquistando da Amazon poi avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; prima di tutti dobbiamo infatti dire che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di vendita e quindi non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa.

Avrete poi la possibilità di godere della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Così facendo infatti, vi farete recapitare il pacco in un luogo da voi scelto se non siete soliti stare troppo tempo a casa. Vi ricordiamo che ci sono due anni di garanzia con Amazon e uno con il costruttore. L’assistenza sarà sempre al top così potrete dormire sonni tranquilli in qualsiasi condizione. Ci sarà sempre un operatore pronto a risolvere i vostri problemi; un servizio post vendita semplicemente eccezionale.

iPhone 14 Pro rappresenta il non plus ultra della tecnologia, con uno schermo da 6,1″ compatto e ben risoluto, con luminosità di picco pari a 2000 nit, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Herz e molto altro ancora. Il vero focus di questo device però è il comparto fotografico, unico visto che riesce a girare i video in ProRES e a scattare foto in ProRAW. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, perfetto per tutti i software e per tutte le applicazioni, anche quelle più pesanti.

A 1179,00€ non potete lasciarvi sfuggire a questo iPhone 14 Pro; fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate e il dispositivo potrebbe terminare da un momento all’altro.

