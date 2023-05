iPhone 14 Pro (128 GB): PREZZONE su Amazon ancora per pochissime ore

Se desiderate un nuovo melafonino di fascia alta di Apple, ma non volete acquistare il gigante da 6,7 pollici, abbiamo una soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando dell’iPhone 14 Pro, un dispositivo compatto (nei limiti, ovviamente) con schermo Retina OLED da 6,1 pollici ProMotion fino a 120 Hz e con una luminosità di picco di 2000 nit. Capiamoci: rispetto all’iterazione più grande, non cambia quasi nulla. Le specifiche tecniche sono identiche, il processore è il medesimo, il frame è in acciaio e il retro è in vetro, con tanto di supporto alla ricarica MagSafe o wireless. Ottime quindi le prestazioni e le performance sono strepitose, anche sul versante gaming. Certo, l’autonomia è molto buona, ma non come quella del fratellone che è semplicemente esagerata. C’è l’Always On Display e pensate che si possono anche impostare comode gestures con la back cover. Insomma, questo flagship è semplicemente fantastico e oggi lo portate a casa con un costo sì alto, ma super vantaggioso: solo 1149,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Lo trovate ovviamente su Amazon. Avrete tantissimi vantaggi esclusivi che ora vediamo di seguito.

iPhone 14 Pro: il dispositivo di Apple più incredibile che vi sia

Questo iPhone 14 Pro è semplicemente il top del top che ci sia al momento: costa 1149,00€ al posto di 1339,00€, quasi 200€ in meno sul prezzo di listino. La consegna sarà gratuita e celere; questo implica che in pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato.

Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Avrete accesso al reso gratuito e, non di meno, anche alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 1149,00€ è da acquistare al volo.

