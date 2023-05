iPhone 14 Pro (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon, correte

IPhone 14 Pro scende al suo minimo storico su Amazon: solo 1091,99€ grazie agli sconti folli presenti sul noto Store di e-commerce americano. Non si era mai visto un prezzo così basso e questo vuol dire che avrete anche tantissimi vantaggi esclusivi. Come non segnalare infatti la possibilità di dilazionare comodamente il prezzo del dispositivo in micro pagamenti mensili con Cofidis poi in cinque rate con il sistema interno al portale.

Insomma, i modi per portarvi a casa questo gioiello sono tanti e sono tutti molto vantaggiosi; noi vi consigliamo di approfittarne adesso così da godere anche della consegna veloce in pochi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Potete anche farmi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Tra le altre cose, godete di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, con il rivenditore. Cosa aspettate quindi? Sbrigatevi prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

iPhone 14 Pro: è sempre lui il miglior telefono da acquistare

iPhone 14 Pro è in sconto nella sua versione nero siderale con 128 GB di memoria interna, più che necessari per installare tantissime applicazioni o per archiviare file, foto, video e canzoni. Noi tuttavia vi consigliamo sempre di attivare un abbonamento iCloud plus, così da avere un sacco di spazio in più in maniera facile immediata, senza intaccare la memoria dei vostri dispositivi.

Lo schermo di questo smartphone è un bellissimo display OLED da 6,1” ProMotion; i vostri contenuti saranno più vibrante che mai e avrete anche una luminosità semplicemente esagerata con questo gadget. 2000 nit di picco massimo, mica poco se ci pensate. Non c’è nessun altro device al mondo che ha raggiunto questo valore.

Ottimo poi il processore interno, il meraviglioso Apple bionic A16 con modem 5G incorporato. Si tratta di un chip eccezionale che fa girare bene e fluidi anche i software più impegnativi, ma anche i giochi più pesanti dal punto di vista energetico.

Insomma, questo telefono di Apple è il migliore che ci sia oggi in circolazione, con una batteria degna di nota è un comparto fotografico all’avanguardia. Lo pagherete solo 1091,99€ al posto di 1339,00 €, spese di spedizione inclusa grazie ad Amazon. Non pensarci troppo perché potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbe determinare le scorte disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.