iPhone 14 Pro (128 GB): l'iPhone perfetto da acquistare OGGI su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e volete il device più richiesto e venduto di casa Apple, vi consigliamo il meraviglioso iPhone 14 Pro con schermo da 6,1 pollici. Il suddetto terminale, nella sua iterazione “nero siderale” con 128 GB di memoria interna, oggi è in sconto al prezzo speciale di 1129,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Rispetto al costo di listino di 1339,00€ andrete a risparmiare il 16% sul valore originale del device, pertanto questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire se siete interessati/e. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Alla cifra preposta è un super best buy e potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

iPhone 14 Pro (128 GB): il Best Buy di Amazon

iPhone 14 Pro si presenta come un piccolo gioiello compatto ma potentissimo, dotato di tecnologie di alto profilo, con un processore all’avanguardia e un design mozzafiato. È costruito con cura, con elementi di pregio come l’acciaio per il frame laterale e il vetro satinato per la back cover che supporta, fra le altre cose, anche la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Tutto è rifinito con cura, lo schermo ha cornici sottili e dispone della nuovissima Dynamic Island che cela al suo interno tutti i sensori di nuova generazione, la selfiecam e non solo. A proposito del display, qui ci troviamo di fronte ad un pannello OLED con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit; è un vero capolavoro.

Ad alimentare il terminale troviamo un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da 128 GB di storage interno, più che necessari per l’installazione di applicazioni, per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni. A soli 1129,00€ questo iPhone 14 Pro (128 GB) si presenta come un’ammiraglia eccezionale da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.