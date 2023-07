iPhone 14 Pro (128 GB): l'affare del giorno su Amazon (-14%)

Se state cercando uno smartphone di punta di Apple e volte acquistare il top del momento, iPhone 14 Pro sarà sicuramente il device che farà al caso vostro. Con un prezzo di soli 1149,00€, spese di spedizione incluse, avrete diritto ad un terminale eccezionale, dotato delle ultime tecnologie che vi sono sul commercio e risparmierete anche diverse centinaia di euro sul costo di listino. Considerate che l’iPhone in questione viene venduto e spedito da Amazon e che c’è la consegna celere grazie al servizio di Prime.

iPhone 14 Pro (128 GB): Best Buy a questa cifra

Grazie ad Amazon riceverete il dispositivo in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito ma volendo potrete farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponibili sul territorio italiano. Avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo e a due anni di garanzia con Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 Pro dispone di ben 128 GB di memoria interna; è in colorazione nero siderale. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e lo schermo è un bellissimo pannello OLED Retina con ProMotion al seguito. Le cornici sono sottili e contenute e c’è la Dynamic Island che cela tutti i sensori, selfiecam compresa. Il frame è in acciaio e il retro è in vetro con supporto al MagSafe e alla wireless charging. Si ricarica via Lightning ma la batteria dura tantissimo. A soli 1149,00€ al posto di 1339,00€ è un best buy assoluto, ma non lasciatevelo sfuggire: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

