iPhone 14 Pro (128 GB): il top di gamma da acquistare OGGI su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone di casa Apple veramente intrigante sotto tutti i punti di vista. È l’attuale ammiraglia del colosso di Cupertino, realizzata in due versioni, una avente uno schermo da 6,1″ e una con pannello da 6,7 pollici. Nello specifico, vogliamo consigliarvi quella più piccola (e più pratica, almeno sul versante della maneggevolezza) che, grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon costerà solo 1149,00€. Si chiama iPhone 14 Pro e, il modello che vi suggeriamo dispone di ben 128 GB di storage e presenta la colorazione nero siderale, quella più classica, a nostro avviso. Sappiate che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del dispositivo e che, con il sito di e-commerce americano, avrete tantissimi vantaggi al seguito. Vediamoli tutti.

iPhone 14 Pro: lo pagherai anche in comode rate

In primo luogo, come detto, la consegna sarà celere e veloce. Il dispositivo arriverà presto a casa vostra senza il minimo problema e ci saranno tantissimi altri vantaggi. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano (soluzione utile se siete spesso fuori casa), avrete un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo e ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Infine, sappiate che potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con il sistema interno al sito o con il servizio di CreditLine di Cofidis.

Concludiamo ricordandovi che questo smartphone dispone del processore Apple Bionic A16, ha il modem 5G integrato, un ottimo sistema fotografico, uno schermo OLED da 6,1″ ProMotion con cornici sottili e Dynamic Island al seguito. A soli 1149,00€ è da comprare subito prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.