iPhone 14 Pro (128 GB): il TOP da comprare OGGI

iPhone 14 Pro è il Best Buy del giorno per chi cerca un melafonino di Apple dalle alte prestazioni, dal design minimal e compatto e con un processore all’avanguardia. Il dispositivo infatti, vanta una serie di caratteristiche tecniche eccezionali che, unite ad un software ricco di features incredibili e alla magia dell’ecosistema dell’azienda, si farà amare già dalla prima accensione. Grazie agli sconti assurdi presenti sul sito di Amazon poi, questo gioiello sarà vostro con soli 1199,00€ al posto di 1339,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget eccellente; è il top del momento, non lasciatevelo sfuggire. Il modello che vi segnaliamo presenta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nero siderale.

iPhone 14 Pro: l’ammiraglia più incredibile, oggi ad un prezzo WOW

Acquistandolo da Amazon godrete di numerosi vantaggi; fra tutti, dobbiamo citare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fra le altre cose poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che ci sarà un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 Pro è un gadget eccezionale, dotato di processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che assicura prestazioni di tutto rispetto in ogni contesto: gaming, social, navigazione web, uso office e non solo. Il design è compatto e lo schermo è un pannello OLED da 6,1″ con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit. A bordo troviamo la Dynamic Island che cela la selfiecam e i sensori del telefono. Con uno sconto elevatissimo e i vantaggi di Amazon, questo smartphone a soli 1199,00€ è da comprare immediatamente, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.