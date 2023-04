iPhone 14 Pro (128 GB): con uno sconto così non puoi ignorarlo

Conosciamo tutti iPhone 14 Pro; il device della mela è uno degli oggetti più desiderati da grandi e piccini ed è un telefono semplicemente unico al mondo. Capite bene che si tratta di un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista: batteria, schermo, fotocamere, ma non solo. Pensate che si trova in sconto al prezzo speciale di 1179,00€ al posto di 1339,00€. Lo sconto è davvero elevato, pari al 12% sul valore di listino.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto poi ad una moltitudine di vantaggi; partiamo subito con il dire che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato, ma volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Avrete diritto a due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e ad un anno con il costruttore. Altresì capite che potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPhone 14 Pro (128 GB): a questo prezzo è un best buy

Certo, capiamo bene che è davvero costoso ma è il top del top del momento; anzi, bisogna dire che con un risparmio del 12% diventa davvero un’ottima soluzione per chi cerca un cameraphone di alto profilo. Sensore principale da 48 Mpx, display proMotion da 6,1 pollici Retina OLED, processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e supporto alla tecnologia MagSafe. Si ricarica via wireless o con cavo Lightning e il frame è interamente in acciaio, lussuoso alla vista e comodo al tatto.

A 1179,00€ questo iPhone 14 Pro (128 GB) è il top di gamma del momento; approfittatene adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca l’offerta.

