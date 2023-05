iPhone 14 (128 GB) azzurro: si porta a casa con soli 799€ su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; da diversi giorni infatti, il flagship più venduto dell’ultimo periodo, iPhone 14, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, si porta a casa con un prezzo sensazionale: solo 799,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia compatta, leggera, con un bellissimo display e un processore che sa dire la sua nel mercato odierno. Non manca un comparto fotografico di punta che riesce a realizzare video di qualità cinematografica e fotografie spettacolari anche al buio. Con questo smartphone poi, navigherete alla velocità della luce grazie al modem 5G presente sotto la scocca. Non manca una batteria dalle grandi prestazioni, in grado di garantire anche un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Cosa volere di più quindi? Ah giusto: una ricarica rapida via cavo, tanta tecnologia a bordo con la wireless charging o la MagSafe e molto altro ancora. Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare a breve.

iPhone 14: il Best Buy della settimana

iPhone 14 si presenta quindi come uno smartphone di punta veramente eccezionale; grazie agli sconti di Amazon può essere vostro ad un prezzo fantastico, solo 799,00€, spese di spedizione incluse,. Dal sito di e-commerce americano avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Potrete usufruire del reso gratuito, della garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 799,00€ è il miglior iPhone da acquistare oggi, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.