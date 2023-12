iPhone 14 a PREZZO SPAZIALE: solo 699€ al Sottocosto Unieuro

Approfitta subito del Sottocosto di Unieuro per acquistare immediatamente un fantastico Apple iPhone 14 da 128GB. Grazie a questa occasione lo metti in carrello a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Tra l’altro hai sempre la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in comode rate a Tasso Zero. Cosa stai aspettando? Sbrigati prima che termini in sold out!

iPhone 14 128GB: lo smartphone perfetto in sottocosto

Apple iPhone 14 128GB è lo smartphone perfetto per chi ama velocità, eleganza e prestazioni. Bello da vedere, grazie a un design moderno e lineare, questo gioiellino è anche meraviglioso da utilizzare. Il processore A15 Bionic con Neural Engine si comporta alla perfezione quando c’è da dare il massimo. App e giochi sono sempre fluidi e rapidi sia all’avvio che durante l’uso. Il display Super Retina XDR offre immagini sempre perfette, anche sotto la luce del sole.

Acquistalo subito a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.