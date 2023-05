iPhone 14 Plus: solo 999€ per il telefono con l'autonomia più generosa che vi sia

Se state cercando un telefono di Apple dall’autonomia esagerata, con un design all’ultimo grido, un comparto fotografico d’eccellenza e con una serie di features di altissimo profilo, abbiamo la soluzione perfetta per voi che farà sicuramente alle vostre esigenze.

Stiamo parlando dell’iPhone 14 Plus, un prodotto incredibile, generoso, con uno schermo OLED Retina da 6,7″ che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, con due lenti da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano scatti incredibili anche al buio, con un vetro Ceramic Shield a protezione del display e con una selfiecam che assicura videocall in altissima risoluzione. Nello specifico, l’iterazione da 128 GB in colorazione azzurra si porta a casa con un prezzo di soli 999,00€ grazie agli sconti folli di Amazon e ci sono anche grossi vantaggi al seguito. Ad ogni modo, anche le altre colorazioni sono in sconto, quindi date un’occhiata a questo link per vedere tutti i modelli disponibili.

iPhone 14 Plus: conviene comprarlo su Amazon

Inutile girarci intorno: conviene comprare questo iPhone 14 Plus da Amazon. I vantaggi sono davvero tanti e tutti molto interessanti. Partiamo dalle spese di spedizione comprese nel prezzo, dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete anche accesso alla doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altra quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, sappiate che si può dilazionare l’importo dell’iPhone 14 Plus in comode rate con il sistema interno al sito o mediante il servizio esterno di Cofidis.

A soli 999,00€ questo iPhone 14 Plus è il miglior batteryphone che si possa acquistare oggi: si riescono a fare anche due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Lo sconto è esagerato su Amazon (pari al 15%); fate presto se siete interessati prima che finiscano le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.