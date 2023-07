iPhone 14 Plus: solo 999€ per il batteryphone più incredibile che ci sia

iPhone 14 Plus è uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo; è il modello “entry level” della gamma di punta di Apple del 2022 eppure è riuscito a ritagliarsi una grossissima fetta di utenti all’interno del panorama tech mobile. Il dispositivo, complice un ottimo rapporto qualità-prezzo, è particolarmente interessante perché riesce a soddisfare le esigenze di tutti; sia di chi ne deve fare un utilizzo “classico” (social, messaggi, chiamate, etc), sia chi lo dovrà utilizzare per la creazione di contenuti per il web. Insomma, è un best buy a soli 999,00€; lo trovate su Amazon e sappiate che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Ma perché lo abbiamo chiamato “batteryphone”? Perché questo dispositivo ha questo appellativo? Intanto vi ricordiamo che il modello in sconto è quello da 128 GB in colorazione gialla.

iPhone 14 Plus: a chi si rivolge?

Questo meraviglioso iPhone 14 Plus si rivolge soprattutto a tutti coloro che cercano un dispositivo dalle alte prestazioni, con uno schermo generoso e una batteria in grado di durare anche due giorni con una singola carica. Di fatto il pannello è un meraviglioso schermo da 6,7 pollici Retina OLED con cornici sottili e notch al seguito; l’autonomia è esagerata e il processore è potentissimo. A bordo troviamo il SoC Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato. Tutte le app girano fluide, anche quelle più impegnative. Ottimo poi il comparto fotografico con due sensori da 12 Megapixel ciascuno. iPhone 14 Plus gira video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema e consente di realizzare scatti nitidi anche al buio.

Non di meno, il frame è in alluminio e la back cover è in vetro con supporto alla ricarica wireless e MagSafe. Insomma, questo è un vero dispositivo di punta che oggi su Amazon costa solo 999,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.