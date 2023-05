iPhone 14 Plus scende di prezzo su Amazon: ora è un OTTIMO ACQUISTO (-230€, anche in 12 rate)

Dopo un debutto sottotono, a causa di un prezzo decisamente troppo alto, iPhone 14 Plus diventa ora sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.179 euro. Si tratta, quindi, di uno sconto di 230 euro per la versione da 128 GB dello smartphone che può anche essere acquistata in 12 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto, con possibilità di scegliere tra varie colorazioni.

iPhone 14 Plus è da prendere subito con questa nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Plus è davvero ottima: lo smartphone è dotato del processore Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi un display OLED da 6,7 pollici. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel di ottima qualità.

Da notare la presenza di una batteria da 4.323 mAh che garantisce la migliore autonomia possibile per uno smartphone di Apple, battendo anche il 14 Pro Max. Lato software, troviamo il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple con tante funzionalità in grado di garantire prestazioni al top.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus in forte sconto. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.179 euro, beneficiando di uno sconto del 20% sul prezzo e della possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

La promozione è valida per la variante da 128 GB dello smartphone che viene proposta in diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.