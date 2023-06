iPhone 14 Plus Product (RED): costa meno di 980€ e ha una batteria ESAGERATA

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che ti offra prestazioni eccezionali, uno schermo spettacolare e una fotocamera avanzata, ma soprattutto un’autonomia spaventosa, iPhone 14 Plus è proprio ciò che fa per te. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 979,00€, con le spese di spedizione incluse. Il modello in questione dispone di 128 GB di memoria interna ed è disponibile nella colorazione Product (RED). Volendo ci sono anche altre tinte esclusive.

iPhone 14 Plus: il device che non ti abbandona mai

L’iPhone 14 Plus vanta uno schermo spettacolare che ti regalerà un’esperienza visiva senza precedenti. Con una dimensione generosa e una risoluzione nitida, potrai goderti immagini, video e contenuti multimediali con un livello di dettaglio e vividezza sorprendenti. Che tu stia guardando film, giocando o semplicemente navigando sul web, lo schermo dell’iPhone 14 Plus ti stupirà ogni volta.

Grazie al potente processore A15 Bionic, riuscirai a giocare ai titoli più impegnativi ma potrai usare i tuoi social senza il minimo lag. L’esperienza utente sarà semplicemente strepitosa. Il device è dotato di un sistema di fotocamere avanzato che ti consentirà di catturare momenti preziosi con una qualità straordinaria. Trovi due lenti da 12 Megapixel ciascuna che consentono di girare clip in 4K HDR Dolby Vision. È alimentato dal sistema operativo iOS, noto per la sua affidabilità, sicurezza e facilità d’uso.

Una delle ragioni principali per cui dovresti considerare l’acquisto dell’iPhone 14 Plus su Amazon è l’offerta incredibile a soli 979,00€, con le spese di spedizione incluse. Il costo di listino dovrebbe essere di 1079,00€, ma in questo caso lo sconto è altissimo. La consegna è celere, potrai dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

