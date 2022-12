iPhone 14 Plus non vende: cosa farà adesso Apple?

Brutte notizie in casa Apple: iPhone 14 e 14 Plus non stanno vendendo come si pensava; il modello standard sembra essere quello meno interessante per il pubblico e il gigante da 6,7 pollici non Pro invece, non sta conquistando il cuore degli appassionati. Addirittura, le sue performance finanziarie sono inferiori a quelle di iPhone 12 mini e 13 mini.

Questo porta con sé una serie di riflessioni che l’azienda pare stia già facendo: con il lancio della line-up iPhone 15 dovrà essere in grado di riorganizzare completamente la sua struttura e il suo listino.

Senza contare che il successo dei modelli di fascia alta, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, è alle stelle nonostante i loro prezzi esorbitanti. I costi saranno anche proibitivi per molti utenti, ma questo non sta fermando assolutamente le vendite. Le varianti basiche poi, essendo così simili ai modelli del 2021, non riescono ad ottenere un successo sperato, nonostante siano comunque validissime opzioni per tutti con prezzi (soprattutto in rete) molto convenienti.

iPhone 14 Plus: le ragioni del suo “flop”

Prendiamo in esame proprio l’iPhone 14 Plus; questo gadget è privo delle funzionalità più esclusive del prodotto “premium”; Dynamic Island, processore Apple A16, teleobiettivo. Sembra quasi una versione “castrata” del vecchio ma ancora attualissimo iPhone 13 Pro Max, che gli utenti stanno preferendo di gran lunga al nuovo.

Come detto, iPhone 14 Plus non è pessimo, anzi: schermo fantastico OLED, design standard con frame in alluminio e retro in vetro con wireless e MagSafe charging, prestazioni interessanti, buone fotocamere e autonomia spaziale.

Ora leggiamo dal Digitimes che uno dei fornitori chiave di Apple, Pegatron, per via di questo device, ha registrato un calo massiccio delle entrate negli ultimi mesi; si parla di una perdita del 28,3% perché l’azienda di Cupertino ha scelto di ridurre la produzione dei modelli basici.

Fra le ragioni del suo flop annoveriamo anche il fatto che, rispetto agli altri device della gamma iPhone 14, è arrivato con un mese di ritardo. Possiamo dunque definirla “un’occasione sprecata” da parte di Apple? Forse.

Ad ogni modo, se desiderate acquistarne uno, sappiate che è semplicemente fantastico; certo, non vale la pena passare a lui se si possiede già un iPhone 12 Pro Max o un 13 Pro Max, ma è comunque un’ottima scelta per chi proviene da altre piattaforme o da vecchi melafonini e vuole un dispositivo con un’autonomia esagerata. Su Amazon lo trovate in sconto a 1099,00€ al posto di 1179,00€.

