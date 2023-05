iPhone 14 Plus: meno di 950€ per il batteryphone del momento

Se state cercando un nuovo smartphone di punta dall’autonomia esagerata e con un design all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Ci riferiamo al meraviglioso iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione azzurra; il dispositivo costa solo 949,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e avrete tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 14 Plus: il miglior batteryphone che ci sia sul mercato

Il terminale è un vero batteryphone dotato di una batteria semplicemente mostruosa: con una singola carica farete anche due giorni di utilizzo intenso e in più potrete usufruire della fast charge via cavo da 30W, wireless charging e MagSafe al seguito. Lo schermo di questo telefono è da ben 6,7 pollici OLED con refresh rate di 60 Hz che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole; il pannello presenta poi un notch di piccole dimensioni contenente all’interno selfiecam e sensori e, infine, citiamo le cornici contenute che migliorano il look generale del device. Posteriormente abbiamo due ottiche di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. Eccellente poi la batteria, come detto in calce, che garantisce giorni di uso intenso; questo è uno dei migliori device al mondo per autonomia. Certo, è grande, si sente in mano e in tasca, ma vi assicuriamo che ne vale la pena. Potete comprarlo in diverse colorazioni, una più elegante dell’altra.

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni grazie al servizio di Amazon Prime.Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo; avrete diritto al reso gratuito entro un mese, ma non solo. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e infine, ci sono ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 949,00€ è un vero best buy.

