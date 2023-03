iPhone 14 Plus: MediaWorld pareggia offerta Amazon (anche in 21 rate)

Se sei alla ricerca dell’offerta giusta per acquistare iPhone 14 Plus, oggi è la giornata ideale. Con MediaWorld puoi comprare il fratello maggiore di iPhone 14 a 999 euro anziché 1.179 euro, quindi allo stesso prezzo di vendita su Amazon, ma col vantaggio di usufruire del finanziamento a 21 rate anziché le 12 rate mensili di Amazon, con TAN fisso e TAEG entrambi al 5%.

iPhone 14 Plus in sconto del 15% da MediaWorld

L’iPhone per tutti, ci piace definirlo così. In quel tutti rientrano tutte le persone – la stragrande maggioranza – che non riescono più a vivere senza uno schermo ampio per la visione dei loro contenuti multimediale. E in quel tutti ci sono anche tutte quelle persone che vogliono avere tra le mani un telefono la cui batteria duri quantomeno tutto il giorno, senza dover andare a caccia di una presa di corrente fuori casa o a tardo pomeriggio. Ed è l’iPhone per tutti perché ha un costo umano, quasi 500 euro in meno rispetto ad iPhone 14 Pro Max. Se poi a questo aggiungiamo l’eccellente iOS 16, l’eccellente autonomia, l’ottima fotocamera e l’eccezionale registrazione video, allora la scelta è un po’ più semplice.

Se vuoi il nuovo iPhone 14 e sei amante delle dimensioni più grandi, il vero affare si chiama iPhone 14 Plus. Hai tra le mani un ottimo dispositivo, con un comparto multimediale al top e un’usabilità da dieci e lode, risparmiando sul prezzo del 14 Pro Max quasi 500 euro. Approfitta subito del 15% di sconto offerto da MediaWorld e aderisci al finanziamento da 21 rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.