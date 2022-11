iPhone 14 Plus: la domanda rallenta, spedizioni "vicine allo zero"

Brutte notizie in casa Apple; sembra che la domanda di iPhone 14 Plus proceda sempre più a rilento e le spedizioni stanno iniziando ad arrivare vicino “allo zero”. In poche parole, questo gigante melafonino non sembra aver conquistato il cuore degli utenti e i dati di vendita lo confermano. Un vero peccato perché è un prodotto eccellente, che ha dalla sua, un unico grande difetto: l’essere banale.

Come detto, le vendite di iPhone 14 Plus rallentano a vista d’occhio, ma la serie del 2022 sta superando in termini di apprezzamento anche quella dello scorso anno, che ha visto comunque guadagni record. Secondo l’analista di DSCC Ross Young, scopriamo che le spedizioni di schermi per il telefono stanno arrivando vicine allo “0”.

iPhone 14 e 14 Plus: perché la domanda è bassa?

L’analista di settore afferma che tuttavia, nel 2023, gli acquisti di pannelli da parte di Apple per i melafonini del 2022 siano destinati ad aumentare del 10%. La compagnia si aspetta una richiesta sempre più alta per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, visto che questi due flagship stanno vendendo “come il pane” ma sono ancora introvabili a causa di un rapporto squilibrato fra domanda e offerta.

L’alta richiesta di Pro e Pro Max sta portando ad un aumento vertiginoso dei costi dei telefoni in questi anni. Sappiamo infatti che il Pro da 6,1 pollici parte da 1339,00€, una cifra di certo considerevole. Ecco cosa si afferma in una nota emersa sul web in merito:

Le spedizioni del pannello Plus dovrebbero essere vicine allo 0 a dicembre poiché la domanda per quel modello si ferma. Gli acquisti di pannelli della serie iPhone 14 per il 2022 ora sembrano aumentare del 10% rispetto all’approvvigionamento della serie iPhone 13 del 2021, nonostante il mercato degli smartphone sia in calo del 9%. Anche l’ASP misto di questi dispositivi è aumentato del 10%, con il 14 Pro/Pro Max che rappresenta una quota del 64% rispetto al 51% del 13 Pro/Max.

Ovviamente le spedizioni “vicine allo 0” per iPhone 14 Plus non devono sorprendere più di tanto. Da un precedente rapporto sapevamo che l’azienda aveva anche interrotto la produzione di questo gadget per concentrarsi solo sui modelli di punta. L’ipotesi di un nuovo Plus per il 2023 è quindi a rischio.

Intanto, se volete acquistare questo meraviglioso batteryphone, vi segnaliamo che si trova in sconto (nella sua versione con Storage da 256 GB) a soli 1249,00€ al posto di 1309,00€.

