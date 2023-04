iPhone 14 Plus: il batteryphone più incredibile che vi sia, OGGi a meno di 1000€

Oggi vogliamo consigliarvi il batteryphone per eccellenza, il maestoso e gigante iPhone 14 Plus, un vero e proprio top di gamma – in tutto e per tutto – che costa solo 999,00€ al posto di 1179,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è davvero notevole. Si parla di uno sconto esagerato pari al 15% sul valore di listino, mica poco se considerate che questo è un telefono che è sul mercato da neanche sei mesi.

Il gigante (lo chiamiamo così perché ha un display generoso da 6,7 pollici Retina OLED) sostituisce l’amatissimo mini della famiglia di melafonini. Il mercato parla chiaro: gli utenti desiderano prodotti con schermi enormi per la visione dei contenuti, per il gaming in mobilità, per tutte le operazioni che stanno diventando sempre più “social-centriche”, come le definiamo noi.

Tornando al dispositivo di Cupertino, vi ricordiamo che è in sconto per pochissime ore e potrebbero esserci poche scorte. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo per non perdere lo sconto esclusivo.

iPhone 14 Plus: il batteryphone per eccellenza tuo ad un prezzo WOW

Inutile girarci intorno: a 999,00€ è un best buy, punto. C’è poco da dire, effettivamente. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia incredibile, dotata di tantissima tecnologia a bordo e con un processore premium (Apple Bionic A15 con modem 5G integrato) che fa girare fluidi anche i software più articolati e complessi. Ottimo il comparto fotografico con sensori da 12 Mpx aggiornati rispetto all’iterazione del 2021 e che sono ricchi di chicche software di altissimo pregio.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a moltissimi vantaggi: citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, al supporto logistico di Apple per un anno, con possibilità di espandere la garanzia con AppleCare, ma non finisce qui. Si può perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. A 999,00€ iPhone 14 Plus è da prendere al volo.

