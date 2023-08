iPhone 14 Plus: il batteryphone del momento ad un prezzo SENSAZIONALE

iPhone 14 Plus è uno degli smartphone di Apple più apprezzati e venduti dell’ultimo periodo. Capiamoci: è un batteryphone ma è anche un’ammiraglia di prim’ordine capace di offrire prestazioni e performance degne di nota. Inoltre è un cameraphone di alto profilo con sensori all’avanguardia che scattano foto bellissime anche al buio e realizzano video in4K HDR Dolby Vision. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: non è solo gigante e generoso nell’aspetto fisico ma il suo processore interno spinge e fa girare tutte le applicazioni con estrema fluidità e semplicità, senza mai un lag o un rallentamento. È costruito con materiali di pregio (vetro Ceramic Shield che fornisce una protezione assoluta) e alluminio sul frame laterale. Supporta la ricarica wireless e quella con la MagSafe Technology. Insomma, questo gioiello dal prezzo superiore ai 1179,00€ sarà vostro con soli 979,99€ grazie agli sconti di Amazon e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del device.

iPhone 14 Plus: non lasciatevelo sfuggire

Grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, cosa non da poco, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto. Godrete poi di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

L’iPhone 14 Plus che vi segnaliamo dispone di 128 GB di memoria interna, è in colorazione Yellow; se siete interessati, sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta speciale potrebbe finire a breve. Il risparmio è davvero elevato e questo può essere un buon investimento per il futuro. Volendo, sappiate che il prezzo di 979,00€ si potrà dilazionare in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.