iPhone 14 Plus: il batteryphone che volevi a meno di 980€ su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone di punta di Apple e magari desideri un batteryphone di alto profilo, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Si chiama iPhone 14 Plus ed è un’ammiraglia spaziale, dotata di tecnologie all’avanguardia, uno schermo risoluto, un processore premium e un comparto fotografico top. Lo pagherai solo 979,00€ grazie agli sconti di Amazon e sarà presto tuo con una serie di vantaggi esclusivi. Come non citare le spese di spedizione gratuite, la consegna celere e immediata e il reso gratuito entro un mese. Volendo, potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis.

iPhone 14 Plus: l’ammiraglia che devi comprare adesso

iPhone 14 Plus si distingue per un design elegante e sofisticato che combina vetro e metallo per una sensazione premium. Con un display OLED di alta qualità, i colori sono vividi e i neri sono profondi, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. La cornice sottile e il rapporto schermo-corpo migliorato massimizzano l’area di visualizzazione, consentendo di immergersi completamente nei contenuti.

Apple ha sempre fatto della fotografia una priorità e questo device non fa eccezione. Con un sistema di fotocamera di ultima generazione composto da due sensori da 12 Mpx, il terminale ti consente di catturare immagini eccezionali in qualsiasi situazione. Sono presenti funzionalità come la modalità notturna potenziata, la registrazione video in 4K HDR Dolby Vision e la stabilizzazione avanzata dell’immagine.

Sotto la scocca presenta il potente processore A15 Bionic di Apple, che offre prestazioni incredibili in ogni attività. Che tu sia un gamer accanito o un professionista impegnato in compiti intensivi, l’iPhone 14 Plus gestirà tutto con facilità e senza alcun lag o rallentamento. Inoltre, l’integrazione del sistema operativo iOS assicura un’esperienza utente fluida e intuitiva, con accesso a una vasta gamma di applicazioni e funzionalità innovative.

Il Face ID, il sistema di riconoscimento facciale di Apple, assicura un accesso sicuro al dispositivo, mentre la crittografia end-to-end protegge le tue comunicazioni e i tuoi dati sensibili. La batteria di lunga durata è la vera killer feature di questo gadget; sarai in grado di utilizzare il telefono per due giorni senza preoccuparti di doverlo ricaricare. A soli 979,00€ non potrai lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.