iPhone 14 Plus Giallo è già in offerta sul sito di Mediaworld (-180€)

La nuova colorazione gialla di iPhone 14 Plus ti ha già conquistato? Allora non ti resta che approfittare dell‘offerta disponibile sul sito di Mediaworld che ti permette di prenotare il nuovo smartphone con ben 180 euro di sconto.

Il dispositivo è ancora disponibile per il pre-order e ti sarà consegnato o potrai ritirarlo a partire dal 14 marzo 2023, giorno della data di uscita.

iPhone 14 Plus Giallo: la nuova colorazione conquista tutti

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, ovviamente, non cambia nulla. iPhone 14 Plus mantiene la stessa scheda tecnica delle altre colorazioni, con il chip A15 Bionic, un evoluto sistema a doppia fotocamera e il colorato e brillante display da 6.7 pollici.

Prenotandolo adesso sarai certo di riceverlo a casa con corriere espresso in tempo per il lancio previsto il 14 marzo oppure potrai prenotare il ritiro presso uno dei punti vendita della catena di elettronica.

Il prezzo in offerta, lo ricordiamo, è di 999 euro, contro i 1179 che sarebbero richiesti da listino. Considerato che si tratta di un nuovo modello, seppur solo relativo al colore, è un’occasione da non perdere.

