iPhone 14 Plus: con questo SCONTO Amazon è imperdibile (-110€)

Il richiestissimo Apple iPhone 14 Plus coniuga perfettamente qualità, estetica e prestazioni: merito del suo hardware prestigioso, di un’impeccabile costruzione e di un software ricco di funzioni all’avanguardia. Internet alla velocità della luce, foto e video mozzafiato, telefonate sempre chiare e comprensibili. Con premesse del genere, ogni occasione di risparmio è una chance da cogliere al volo.

L’offerta sta per terminare, approfittane subito: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 10%, porti a casa Apple iPhone 14 Plus con appena 999 euro invece di 1109 euro.

Prezzo in picchiata per Apple iPhone 14 Plus

Bellissimo il display Super Retina XDR da 6,7 pollici: tutto lo spazio che serve per goderti al meglio i tuoi contenuti preferiti. Apple iPhone 14 Plus vanta la presenza a bordo dell’eccezionale processore A15 Bionic, assistito da 256 GB di memoria interna, e della nuova GPU 5-core: prestazioni fulminee in ogni contesto. Navigazione su internet velocissima con la connettività 5G.

Foto e video al massimo della qualità, grazie al doppio sensore da 12 MP sul retro che consente di realizzare magnifici filmati in 4K a 60 fps. Ottima la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP. Sicurezza garantita, in virtù dello sblocco con FaceID. Non mancano il completissimo sistema operativo iOS 16 ed una super batteria che ti permetterà di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata.

Non perdere tempo, approfitta ora dell’offerta speciale e metti nel carrello il tuo nuovo Apple iPhone 14 Plus: potrai così risparmiare ben 110 euro e riceverai lo smartphone a casa in tempi record con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.