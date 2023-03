iPhone 14 Plus a meno di 1000€ su Amazon: l'offerta del giorno è qui

Se stavate aspettando l’offerta ideale per portarvi a casa iPhone 14 Plus, oggi è la vostra giornata fortunata. Il melafonino con la batteria più generosa del momento costa solo 999,00€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna. È un ottimo prezzo che vi farà risparmiare oltre 180€ sul valore di listino. Acquistandolo da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi; pensiamo alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, alle spese di spedizione incluse nel costo del prodotto, alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisito e non finisce qui.

Avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ci sarà la possibilità di usufruire del sistema interno ad Amazon per la suddivisione dell’importo del prodotto in cinque rate a tasso zero (per gli account idonei) o del servizio esterno di Cofidis. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di Apple di un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

iPhone 14 Plus (128 GB) su Amazon: è lui quello da comprare

iPhone 14 Plus è lo smartphone dalla batteria più generosa che vi sia; per quello che offre, costa pochissimo. Di fatto, l’autonomia di questo device è esagerata, c’è uno schermo OLED da 6,7 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce e il frame è in alluminio riciclato. Posteriormente invece, il vetro è compatibile con la ricarica wireless e con la tecnologia MagSafe. Citiamo poi l’ottima selfiecam da 12 Mpx per autoscatti in alta risoluzione e videocall perfette. Il comparto fotografico è d’eccellenza, con due sensori da 12 Mpx ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e con tante modalità differenti.

A soli 999,00€ questo è l’iPhone perfetto da acquistare oggi, ma siate veloci. Potrebbero esserci pochissime scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.