iPhone 14 Plus (128 GB) Product (RED) con lo sconto del 10% su Amazon

Se state cercando uno smartphone di punta di casa Apple, potente il giusto, con uno schermo generoso, con fotocamere incredibili che girano video in 4K e realizzano scatti stupendi, e magari con una batteria che gli assicura un giorno di utilizzo intenso con la singola carica, allora abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone 14 Plus da 128 GB nella colorazione product Red. Il device si porta a casa con il 10% di sconto sul prezzo di listino e sappiate che c’è anche la consegna veloce in pochissimi giorni presso il nostro domicilio.

Questo implica che, se le ordinate oggi, arriverà a casa vostra entro lunedì o al massimo martedì. Non dovrete sborsare il singolo euro in più per la spedizione perché sarà totalmente gratuita. Il prezzo del telefono è di 1057,00 € al posto di 1179,00 €. Capite bene che il risparmio è davvero elevato quindi non pensateci troppo e fate vostro questo gioiello al prezzo più basso del momento.

iPhone 14 Plus: il re del mercato al miglior prezzo

Grazie ad Amazon avrete due anni di garanzia sul dispositivo, con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Volendo, si può anche dilazionare il pagamento del device in comode rate grazie al servizio di Cofidis o mediante la piattaforma interna al portale.

Infine, in ultima istanza, sappiate che si può effettuare il reso gratuitamente entro un mese dal momento dell’acquisto, ma i vantaggi non finiscono qui. Vi invitiamo a guardare la pagina di Amazon relativa a questo prodotto per scoprirli tutti.

iPhone 14 Plus presenta una batteria davvero eccezionale, in grado di assicurare un giorno di uso intenso con la singola carica. Volendo, sono garantite anche le due giornate con uno stress. Noi lo abbiamo provato a lungo e ce ne siamo innamorati. Questo smartphone infatti è davvero incredibile e le due fotocamere risolute presenti a bordo ve lo faranno amare in ogni suo aspetto. Anche il design è alla moda e all’avanguardia, con uno schermo OLED da 6,7” e tecnologie all’avanguardia. Il frame è in alluminio e il retro è in vetro ceramic shield. C’è il supporto alla ricarica wireless e a quella MagSafe. Il processore di bordo è il potente Apple bionic A15 che conosciamo a memoria, un must nel suo settore che assicura prestazioni inarrivabili per la concorrenza.

A 1057,00 € questo smartphone è da acquistare immediatamente, ma siate veloci perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. La colorazione disponibile è quella rossa ma ci sono anche le altre a questo prezzo, compresa la nuovissima tinta gialla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.