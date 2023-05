iPhone 14 Plus 128 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon ADESSO (-270€)

iPhone 14 Plus conviene sempre di più grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento. Lo smartphone di Apple, che propone un ampio display da 6,7 pollici ad un prezzo nettamente inferiore rispetto alla versione Pro Max, è ora disponibile al prezzo scontato di 909 euro invece di 1.179 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di ben 270 euro che rappresenta uno sconto del 23% per lo smartphone. Da notare che è anche possibile acquistare iPhone 14 Plus in 12 rate mensili senza interessi. L’offerta riguarda diverse colorazioni della gamma dello smartphone di Apple. Per accedere allo sconto è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Plus: ora al prezzo giusto grazie alla nuova offerta Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Plus è davvero completa: lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,7 pollici e sul potente SoC Apple A15 Bionic. Da notare la presenza di una batteria molto più capiente rispetto ad iPhone 14. Quest’upgrade si traduce in una maggiore autonomia che rappresenta un vantaggio non indifferente per chi sceglie iPhone 14 Plus. Lo smartphone è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore e del sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Plus 128 GB al prezzo scontato di 909 euro, beneficiando di uno sconto di ben 270 euro rispetto al prezzo di lancio. La promozione è compatibile anche con l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi o finanziamento. Lo sconto applicato allo smartphone è valido esclusivamente per alcune colorazioni della gamma. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

