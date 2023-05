iPhone 14 Plus (128 GB): lo smartphone che desideri ad un prezzo WOW (-19%)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare , abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso iPhone 14 Plus, un device incredibile, con una batteria esagerata, con un prezzo di vendita aggressivo, oggi in super sconto su Amazon. Lo pagherete solo 958,99 €, spese di spedizione incluse, e avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi.

In primo luogo dobbiamo dire che la consegna sarà rapida e veloce e questo implica che il telefono arriverà a casa vostra in pochissimi giorni senza che voi dobbiate tirar fuori un euro aggiuntivo. Avrete poi diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate grazie al servizio esterno di Cofidis o mediante il sistema interno al portale. Insomma, i modi per portarlo a casa ci sono sono davvero tanti. Sarete sopportati anche nel servizio post vendita perché Amazon di garantirà due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

IPhone 14 Plus: il batteryphone da comprare oggi

Sicuramente questo è un iPhone per molti, ma non per tutti. Il motivo è molto semplice: le dimensioni di questo articolo sono esagerate. Parliamo di uno schermo OLED da 6,7 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce e poi l’autonomia di questo smartphone e semplicemente eccezionale: due giorni di uso intenso con una singola carica. Cosa volere di più?

Il comparto fotografico sarà sempre eccellente, visto che è composto da due camere da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Potrete anche scattare meravigliosi ritratti e fotografie nitide anche al buio. Insomma, non c’è proprio limite a ciò che potrete fare con questo iPhone.

La colorazione disponibile è quella galassia, ma sappiate che c’è anche quella azzurra a questo prezzo e ci sono ben 128 GB di memoria interna, non espandibili chiaramente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.