iPhone 14 Plus (128 GB): il TOP DI GAMMA di Apple che costa meno di 850€

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia alta di casa Apple che presenta caratteristiche di punta in un form factor grande, generoso e ricco di tecnologia. iPhone 14 Plus è infatti il punto di riferimento per chi cerca un batteryphone, ovvero un gadget dall’autonomia infinita. Tuttavia non dovete pensare che questa sia la sua unica killer feature: è un device grande e generoso, dotato di uno schermo OLED da 6,7 pollici con notch al seguito e cornici sottili.

iPhone 14 Plus: grande, generoso e dall’autonomia infinita

Ci troviamo di fronte ad un dispositivo eccellente, versatile, leggero (anche se pesa più di 200 grammi), interamente realizzato in alluminio e in vetro e con un comparto fotografico degno di nota. Grazie agli sconti folli di Amazon il modello Midnight con 128 GB di memoria al seguito costa solo 849,00€, ma non lasciatevelo sfuggire. Questa è un’ammiraglia senza eguali, un articolo di punta che viene proposto ad un costo da “midrange”. Siate veloci se siete interessati prima che le scorte finiscano o prima che la promozione termini.

Come detto, ha un sistema fotografico composto da due sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno che girano video in4K HDR Dolby Vision e che permettono di scattare foto in altissima risoluzione, nitide e luminose anche al buio. Il notch cela i sensori e la selfiecam che ha una risoluzione di 12 Megapixel ma è eccellente negli autoscatti e nelle videocall. Di giorno ha una qualità che fa “paura”. Si tiene bene in mano ed è molto ergonomico e il pannello da 6,7″ permette di avere una visione dei propri contenuti al top; neri profondi, colori saturi e ben bilanciati e supporta, ovviamente, l’HDR10. Come detto la batteria è esagerata: con una singola carica può fare due ore di utilizzo intenso e si ricarica mediante MagSafe, via wireless o tramite il cavo Lightning. Con un prezzo di soli 849,00€ è un super best buy.

