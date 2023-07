iPhone 14 Plus (128 GB): il miglior iPhone da comprare oggi su Amazon (-200€)

iPhone 14 Plus è un batteryphone incredibile; lo smartphone di Apple è stato annunciato a settembre dello scorso anno e ha sostituito – in tutto e per tutto – il modello mini che, al contrario di questo, non ha mai conquistato il pubblico. È arrivato sul mercato ad ottobre e si è palesato come una soluzione eccezionale per chi cerca un melafonino dalla batteria esagerata, dalle dimensioni generose e con una qualità costruttiva degna di nota. Grazie agli sconti di Amazon poi, potrà essere vostro con un prezzo super scontato: solo 979,00€ al posto di 1179,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero elevato e se volete il top non spendendo troppo, lui sarà la scelta vincente.

iPhone 14 Plus: il batteryphone che dovete comprare su Amazon

Se siete spesso in giro e non amate i powerbank, se utilizzate molto il telefono per lavoro o per svago, vi serve necessariamente un batteryphone, ossia uno smartphone dall’autonomia elevata, che non necessita di essere messo spesso sotto la corrente. Insomma, iPhone 14 Plus potrebbe essere il device perfetto da acquistare se avete queste esigenze.

Non di meno, da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi: citiamo la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Questo vi permetterà di dividere l’importo complessivo del gadget in micropagamenti su base mensile. Se non siete spesso in casa poi, potrete decidere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Cosa aspettate quindi? iPhone 14 Plus è dotto di un ottimo comparto fotografico con ottiche di punta, ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato ed ha una batteria capiente e generosa, compatibile con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe. A soli 979,00€ al posto di 1179,00€ è da comprare al volo.

