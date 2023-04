iPhone 14 Plus (128 GB): il Best Buy del giorno (solo 999€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple veramente eccelso, versatile e ottimo sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando dell’iPhone 14 Plus, uno dei dispositivi più incredibili sul fronte della batteria che si siano mai visti in circolazione. Lui, di fatto, è un batteryphone, ossia un telefono che fa dell’autonomia la sua killer feature principale. Grazie agli sconti di Amazon poi, lo pagherete solo 999,00€, spese di spedizione incluse, mica male. Capite bene che si risparmia tantissimo rispetto al valore di listino; qui lo sconto è molto alto, pari al 15% sul valore iniziale. Il modello in sconto presenta la colorazione gialla e dispone di ben 128 GB di memoria interna, più che necessari per l’archiviazione di file, foto, video, canzoni e per l’installazione di applicazioni.

iPhone 14 Plus: il batteryphone che cercavi

Acquistando questo smartphone da Amazon riceverete una moltitudine di vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere, dalle spese di spedizione gratuite, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e avrete accesso ad una doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Sappiate che si può dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero.

iPhone 14 Plus è eccezionale: ha uno schermo generoso da 6,7 pollici Retina OLED, un doppio comparto fotografico da 12 Mpx ciascuno, il notch che contiene la selfiecam e un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Potente, versatile, leggero e con una batteria infinita che vi durerà anche due giorni con una singola carica. Si ricarica in un lampo grazie al MagSafe o al cavo Lightning. A 999€ è l’iPhone perfetto da comprare oggi.

