iPhone 14 Plus (128 GB): il batteryphone da comprare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple per aggiornare il vostro vecchio iPhone, e magari desiderate un prodotto di nuova generazione grande e generoso, con un bel display da oltre 6,7 pollici, super definito e soprattutto, con una batteria esagerata in grado di fare anche due giorni con una singola carica, abbiamo il prodotto che farà sicuramente al caso vostro. Il tanto discusso iPhone 14 Plus è un vero gioiello e oggi, con il suo prezzo di soli 979,00€ al posto di 1179,00€, diventa più che mai appetibile e interessante.

iPhone 14 Plus: tanti vantaggi con Amazon

Ovviamente lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno, come sempre, gratuite. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi; come non citare infatti, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Creditline di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può godere di un anno di garanzia con il costruttore (Apple) valido in tutti gli Apple Store del mondo e perfino di due anni di garanzia con il rivenditore con tanto di assistenza dedicata. Insomma, cosa aspettate a prenderlo?

iPhone 14 Plus ha una batteria che vi assicura un giorno e mezzo (anche due) di utilizzo intenso con una singola carica. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e ci sono due fotocamere di punta da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio. Ottimo il display da 6,7″ Retina XDR con cornici sottili e notch di piccole dimensioni. C’è la ricarica via cavo Lightning, la MagSafe e quella wireless, ovviamente. Con un prezzo di soli 979,00€ al posto di 1179,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.