iPhone 14 Plus (128 GB) giallo a soli 999€: BEST BUY imperdibile

Se state cercando uno smartphone di Apple dall’autonomia esagerata, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo iPhone 14 Plus, un dispositivo dallo schermo generoso da ben 6,7 pollici, con notch al seguito che cela i sensori e la selfiecam, interamente costruito in metallo e vetro (con protezione Ceramic Shield), con un comparto fotografico assurdo e una batteria che garantisce anche due giorni di uso intenso con una singola carica… semplicemente un record nel suo settore. Il modello in sconto che vi proponiamo oggi è quello in colorazione gialla con ben 128 GB di memoria interna: lo pagate solo 999,00€. Capite benissimo che il risparmio, rispetto al valore di listino, è molto alto e vi permetterà di portarvi a casa questo gioiello ad un cosato irrisorio per quello che offre. Non dimenticate che è 5G-ready, con il modem di Qualcomm posto insieme al processore Apple Bionic A15.

iPhone 14 Plus: enorme ma prestante

Questo è un gigante incredibile: schermo OLED Retina da 6,7 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce, batteria che dura, due fotocamere che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che realizzano fotografie nitide anche al buio. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica, un best buy senza compromessi che si presenta come una soluzione perfetta per chi cerca un gadget della mela dall’autonomia esagerata. Si ricarica in un lampo via cavo, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Costa 999,00€ al posto di 1179,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di vendita. Avrete la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e in più, ci sarà la possibilità di godere di due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.